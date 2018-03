Fernán Mirás se descargó en Prefiero no Hablar y le despotricó a Horacio Rodríguez Larreta su disconformismo con las decisiones políticas del actual gobierno. “Cuando la economía no se entiende, nos están cagando. Lo que sí entiendo es que los números no son los números que vivo con mi viejo jubilado, ni los míos con tres hijos”, arrancó el actor.

“Se habla mucho a futuro, se proyecta mucho a futuro. Pero nos estamos endeudando y me preocupan mis nietos”, advirtió Mirás. El Jefe de Gobierno de la Ciudad intentó apaciguar las aguas: “La pobreza ya bajó un escaloncito. En el 2015 nos dijeron que la pobreza era menor que en Alemania. Lo dijo Aníbal Fernández”.

Sin embargo, Mirás retrucó, con el apoyo de varios de los invitados al programa. “Pasó hace dos años. Esta es una crisis que ya la viví con Menem. Son los mismos, yo ya los conozco y sé a dónde conducen. Sé a quiénes benefician y a quiénes perjudican. Y encima le echan la culpa a la gente que usa el aire acondicionado a 24…”