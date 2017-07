Sin nombrarlo, Mirtha Legrand le pegó al nuevo programa de Andy Kustnezoff. Según la diva, “Podemos hablar”, que va por Telefé, imita el formato de los almuerzos y las cenas ya que se trata de un conductor y seis invitados alrededor de una mesa. “Yo no copio, que no me copien. Yo lo tengo registrado”, disparó la Chiqui, ofuscada, a la salida del canal. ¿Qué dirá, Andy?