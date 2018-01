Chiche Gelblung fue el vehículo. La reaparición rutilante de Hugo Moyano, que viene sacudido por denuncias de corrupción, se arregló días atrás con el Grupo Olmos. Los dueños de Crónica están íntimamente ligados al metalúrgico Antonio Caló.

Además, el líder camionero es una especie de socio de hecho el canal al inyectar dinero con productos que ocupan la pantalla. Durante todos los sábados de 2017 salió al aire el programa Camioneros TV, que volverá a partir de febrero, como así también un programa partidario de Independiente, el club que preside Moyano.

La afinidad con el BJ argentino, como le dicen a Moyano, se traduce también en los elogios que le regala el canal al titular de la AFA, Chiqui Tapia, el yerno de Hugo.

Gelblung hizo una maratónica entrevista en la que el ex titular de la CGT no se cayó nada. Algunas frases: “No me voy a poner de rodillas”, “Macri no hizo la plata trabajando”, y hasta un guiño a Cristina: “No sé si robó“. Sobre la ex mandataria, tampoco la descartó para reconstruir el peronismo.

El experimentado periodista le preguntó por los últimos dos años, cuando Moyano y otros germanistas acompañaron al Gobierno: “Una cosa es acompañar que se acomoden pero otra cosa es coquetear, yo con hombres no coqueteo”.

El color no faltó cuando hablaron de Facundo y sus amoríos. Moyano reconoció que como padre fue un poco castrador pero que ahora lo respeta mucho.

El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, intervino en parte de la escena, y dijo que su defendido “no tiene miedo” en que le calcen el casco y el chaleco.

La entrevista dejó una moraleja para el gobierno: la ofensiva judicial los puede llegar a unir más pronto que lo que se cree.