Nati Jota inció su carrera como youtuber, luego se instaló en ESPN y ahora le agregó horas un programa de entretenimientos en Telefé junto al Chino Leunis.

Está claro que la cronista le quiere sacar el jugo a su rico presente. Es que además de toda la actividad televisiva se animó y sacó un libro. Sí, un libro. “Nos sos vos, soy yo”, en el que le da consejos amorosos a la juventud.

Esta situación fue tomada con mucha gracia en las redes sociales. “Vendo todo, me voy a la mierda”, dice un cartel, en la puerta de un negocio, shockeado por la noticia. “García Márquez, Cortázar y Galeano se sentirian tan orgullosos de la literatura en este momento”, escribió, con ironía, otro usuario. “Lo voy a comprar para limpiar los teresos del perro”, publicó otro.

Nati Jota sacó un libro y yo acá, sin terminar el secundario. Debe ser el momento(?

— Why always me? (@Julianemiliaano) 1 de agosto de 2017