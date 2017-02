Navarro, a lo Brancatelli: se iría del país si gana un candidato

El periodista ultra k repasó nombres de posibles candidatos oficiales en las próximas elecciones, pero a uno le mandó un particular mensaje. Video.

En su programa El Destape que se emite por C5N y se convirtió en el espacio más visitados por dirigentes K y opositores al gobierno macrista, el periodista Roberto Navarro lanzó una declaración al estilo Brancatelli, cuando antes de las elecciones de 2015 dijo que si ganaba Macri se iba del país, cosa que finalmente no ocurrió.

Navarro, en el medio de un repaso de posibles candidatos de Cambiemos para estas elecciones, se detuvo en uno en particular y lanzó su promesa. Cuando hablaron de Entre Ríos, su compañero Iván Schargrodsky le insinuó que un posible candidato puede llegar a ser Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural.

Allí, Navarro se detuvo y dijo: “Si Etchevehere gana una elección en la Argentina dejo todo, me voy. Me iría a vivir al Caribe de la caza y de la pesca”, lanzó. Algunos en el piso, recordando aquella promesa inclumpida de Brancatelli, le dijeron “por las dudas no digas nada”.

