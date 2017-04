Navarro reunió a periodistas K con Zaffaroni para una encendida defensa de Cristina

Todos cuestionaron la causa Hotesur y aseguraron que el contrato con Lázaro Báez era legal. Mirá el programa

Navarro otra vez lo hizo. Este domingo juntó a varios periodistas K para realizar una encendida defensa de Cristina Kirchner. Uno de los invitados, el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, opinó sobre las causas de corrupción que afronta la ex presidente y aseguró que “la coima por una obra pública implicaría un volumen de dinero que de ninguna manera se podría lavar a través de los alquileres de una pequeña empresa”. Traducido, como era “poca” plata, no podía haber coimas.

Raúl Kollmann se sumó a la defensa: “Están los contrataos (con Báez) y cada habitación salía 164 pesos, en principio no veo delitos”. El otro periodista que se sumó al programa especial en defensa de CFK fue Dario Villarruel, que ahora recaló en radio 1o. Escuchá lo que dijeron y guardalo como un recuerdo.