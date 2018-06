Mariano Obarrio y Dolores Fonzi tuvieron un fuerte cruce en Debo Decir, el programa de Luis Novaresio. El periodista de La Nación sorprendió con sus críticas radicalizadas contra el aborto legal. Una discusión que fue subiendo de tono justo en la semana en la que se comenzará a tratar el tema en Diputados.

“La vida que existe en el vientre de la madre es el primer derecho humano, y es superior al derecho a la libertad. Porque tengas libertad no podés robar o agredir, con los cual el derecho a la libertad se subordina al derecho a la vida“, opinó Obarrio.

La actriz Dolores Fonzi, entonces, dijo: “Tengo entendido que jurídicamente un embrión se desarrolla durante nueve meses y si nace muerto se considera que nunca existió como persona”.

Y agregó: “Es injusto que la palabra vida se la apropien a los que nos les importe la vida de la mujer gestante. Es un poco perverso. Hay que proteger a las mujeres, no seamos hipócritas. Es una ley que viene a cambiar las cosas para mejor”.

Por su parte, Violeta Urtizberea, otras de las invitadas, no se quedó atrás: “Hay que proteger a la gente que menos tiene. Los que tienen más poder adquisitivo se hacen el aborto y no pasa nada. Los que se mueren desangrados son los que menos tienen y eso a mí me desgarra el corazón”.

Obarrio desafió a los invitados a repensar que el aborto es irreversible y que esa vida podría hacer feliz a una familia deseosa de adoptar. El periodista quedó en franca minoría en el set televisivo. Y hasta se peleó con otro periodista, Pablo Rossi, que se mostró a favor de las despenalización.