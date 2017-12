En medio de la sesión, el diputado Alfredo Olmedo cometió un error imperdonable. A la hora de deliberar, se paró y dijo: “Me pongo de pie. Acaba de morir un policía”. Varios de sus colegas se lo negaron y entonces, salteño replicó. “¿Cómo que no? Está en todos los medios. Yo lo escuché”, tiró.

Luego de varios segundos, Olmedo se rectificó: “Si me equivoco, me disculpo”. La realidad es que Alberto Crescenti, titular del SAME lo negó, y la afirmación del diputado se convirtió en un furcio.