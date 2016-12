Otro Alberto con Milagro Sala

Tras la visita de Alberto Rodríguez Saá en Navidad, ahora Milagro Sala recibirá al ex jefe de Gabinete del kirchnerismo y hoy dirigente del Frente Renovador, Alberto Fernández, quien confirmó que pasará año nuevo con la jujeña, detenida desde enero pasado. “La voy a ir a ver el 31. No debe estar detenida porque las leyes argentinas dicen que nadie esta obligado a soportar el estado de detención en la situación del proceso”, dijo Fernández a la AM 750.

