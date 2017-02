Palazzo apura a Macri como no la hace la CGT

El líder de los bancarios recalienta la protesta social con una batería de paros a partir del viernes. Su pelea con Macri y el triunvirato de la CGT.

“No le vamos a permitir que no pague lo que firmaron. No sea sinvergüenza señor Curutchet, no sea caradura y atorrante”, arengaba días atrás Sergio Palazzo en los pasillos de la sede central del Bapro, en plena asamblea.

Sus dardos estaban dirigidos al ex dirigente de la UPAU ( ex linea juvenil de la desaparecida UCEDE), quien comanda una dirección del Provincia de mano dura hacia los paros, descontando los días no trabajados.

Palazzo de extracción radical está peleado con el la cúpula cegtetista. Los ve blandos y condescendientes con Macri. EN el gobierno lo salpican por su supuesta cercanía con sectores ultrak.

Mendocino , y de formación humanística mantiene linea directa con Ernesto Sanz y el gobernador Alfredo Cornejo.

Los bancarios obtuvieron en noviembre pasado, una suma fija de $ 2.000 más un aumento salarial del 20%, y sumaron un 4 en una re apertura que luego vetó el ministro, Jorge Triacca. Las versiones indicaban que Carlos Melconián los había convencido que todo marchaba viento en popa y despu;es el gobierno le soltó la mano.

Palazzo sostiene en la intimidad que tanto Melconián , que se fue de la función pública ovacionado por delegados bancarios como su segundo, Enrique Szewach, se portaron como caballeros y que el que traicionó el acuerdo fue el ministro de Trabajo.

El paro por 72 horas ahora está judicializado. El gobierno espera un fallo a favor y luego dictaría la conciliación obligatoria. Palazzo amenaza con no acatarla.

Todo este embrollo se traduce en un caso testigo para el ejecutivo ya que es el anticipo de un marzo caliente en materia de conflictividad social, con los docentes de la provincia de Buenos Aires a la cabeza.

Comentarios

comments