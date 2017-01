Picolotti sigue en Palm Beach

El Tribunal Oral Federal 6 autorizó a la exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti a residir hasta mitad de año en Estados Unidos, mientras aguarda el comienzo del juicio oral y público por hechos de corrupción. El fiscal Diego Luciani había reclamado que se le quite la residencia y regrese a la Argentina. Pero la exfuncionaria fue autorizada para residir en Miami y trabajar en el Institute for Governance and Sustainable Development. Trascendió que actualmente vive en una casa de valuada en casi medio millón de dólares en la zona de Palm Beach.

