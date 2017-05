Por qué De Vido logró esquivar el procesamiento en Sueños Compartidos

El ex ministro de Planificación mantiene su poder de lobby en Comodoro Py, pese a todo. La defensa de José López era muy similar, pero igual fue procesado.

El fallo de más de 500 paginas no responde la pregunta. ¿Por que logró esquivar el procesamiento en la causa Sueños Compartidos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido? Sus ex subordinados José López y Abel Fatala no tuvieron tanta suerte. ¿De Vido podía desconocer lo el destino de los fondos públicos? La respuesta es obvia.

Hay otros elementos que generan más sospecha. La defensa de José López en la causa Sueños Compartidos se parecía mucho a la de De Vido. Sus abogados habían seguido la misma línea argumental de Julio Virgolini, el influyente abogado que defiende en esta causa al ex ministro.

De Vido es uno de los pocos kirchneristas que no pierde su poder de lobby en Comodoro Py pese a algunos procesamientos como el de la tragedia de Once. La causa de enriquecimiento ilícito escaló hasta un allanamiento en su casa, pero a partir de ese momento desapareció de los medios.

El juez Martinez de Giorgi le otorgó una falta de mérito a De Vido. Esto quiere decir que no tiene pruebas para procesarlo ni sobreseerlo. Pero la causa lleva casi seis años.

En cambio, sí procesó a Hebe de Bonafini, a quien acusó de conocer los detalles de la maniobra de desvío de fondos liderada por los Schoklender. La titular de las Madres respondió con un video, en el que se victimiza y acusa al gobierno de Macri. Los que la conocen dicen que se la notó muy tensa y preocupada.