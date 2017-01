Por qué no come Jaime

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime está detenido desde el año pasado por una causa por corrupción, concretamente aquella en que se detectaron irregularidades en la compra de vagones ferroviarios a España y Portugal. El abogado del ex funcionario aclaró ante la Justicia que no consume la comida del penal de Ezeiza porque él es celíaco. Sólo se abastece de lo que le lleva a diario su familia para poder cumplir con una dieta especial. De esta manera, Jaime buscó desmentir los rumores sobre una supuesta huelga de hambre como método de protesta por su detención.

