Carrió faltó a Olivos

En la noche previa a la Apertura de Sesiones Ordinarias, Mauricio Macri recibió a diputados y senadores de Cambiemos en Olivos. Si bien faltaron algunos legisladores que no llegaron del interior, hubo una ausencia que llamó la atención y fue la de Elisa Carrió. Las especulaciones no tardaron en aparecer, pero la propia diputada rápidamente aclaró su posición: “Con Macri estoy bárbaro, solo no fui a Olivos porque no me deja fumar”, dijo entre risas.

