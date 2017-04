Pronóstico reservado para Sol Pérez

Sorprendió no ver a Sol Pérez hablando del clima en TyC Sports. ¿Se habrá enfermado? ¿Pidió licencia? Ninguna de las dos. Lo cierto es que la joven se presentó en el canal y no le permitieron trabajar. “Le avisamos que no queríamos verla conducir en Pasión de Sábado y ella, sin embargó, hizo lo que quiso”, argumentó un productor de TyC Sports.

La escultural Sol Pérez expresó sus argumentos. Que ella no tiene firmado un contrato de exclusividad y que era una única ocasión para reemplazar a Marcela Baños.

Por eso, cuando el viernes no la dejaron trabajar, la joven pegó el grito en el cielo, protestó y tuvo una reunión con la autoridades. Allí, se aclararon los tantos, firmaron la Pipa de la Paz y Pérez volvió a hablar de la lluvia que no para desde el sábado.