La sesión especial para decidir la suerte de Julio De Vido se escandalizó cuando una diputada del PRO habló de un supuesto chat entre los diputados del Frente Renovador que se había filtrado en internet y develaba la estrategia de ese espacio.

El Frente Renovador salió con los tapones de punta en plena sesión y habló de espionaje. Y hasta una diputada del FPV pidió una investigación judicial de oficio.

Se habló de espionaje, pero todo apunta a que algún diputado de ese espacio copió un chat enviado por Massa a los suyos y lo distribuyó.

“Como se darán cuenta estoy desvelado, pensando como carajo podemos transformar lo de hoy en algo que políticamente nos de un lugar frente a la sociedad”, arranca el chat. Y detalla como debería ser la conferencia de prensa previa a la sesión.

En diálogo con Nelson Castro, Massa recordó el episodio de espionaje en su casa y dijo que ahora “le entraron a su correo privado”.

La diputada del escándalo es Silvia Lospenatto, quien tuvo que volver a hablar para aclarar que eran supuestos chats que “circulaban por las redes” y le trenzó en una disputa personal con la diputada Sandra Mendoza, que hizo su show aparte.

El supuesto chat de la discordia

Como se darán cuenta estoy desvelado. Pensando como carajo podemos transformar lo de hoy en algo que políticamente nos de un lugar frente a la sociedad.

Y creo que la única forma de que hagamos algo que nos ponga frente a la sociedad en un lugar propio es peleando de antemano al tratamiento de decido por nuestras banderas.

Creo que tenemos que entrar todos juntos 11 15. Para mostrar que ese congreso sin nosotros no funciona.

Creo que para eso lo ideal sería citar a las 11 en mi oficina.Creo además que la sesión debe empezar con nosotros pidiendo el tratamiento de nuestras banderas.

Sobre tablas sabiendo que perdemos Pero con discursos claros y contundentes de que no queremos desaprovechar que el congreso se junto para tratar los temas que debemos tratar.

Creo que a las 1230. Horario central de noticieros y señales de noticias que mañana van a estar instalados ahí en cadena debemos dar una conferencia de prensa.

Planteando que son los dos la misma mierda Que pedimos tratar la rebaja de IVA en los alimentos y no quisieron Que quisimos tratar la rebaja de tarifas y no quisieron.

Que pedimos tratar la derogación del vergonzoso aumento de dietas y no quisieron. Y que pedimos tratar la resolución que nos quita los fueros y no quisieron.

Tenemos que arrancar la sesión marcando la cancha con esas 4 cosas. Pidiendo votación nominal de las 4 cosas. Y que quede claro quién se caga en la gente Y salir 1230 a una conferencia de prensa prolija. Con ningún periodista atrás nuestro.

Marga gra Felipe tundís y yo. Solos. Sin montonera atrás y decirle claramente a la gente que son los dos la misma mierda Que se cagan en la gente Que cada uno viene al congreso a defender su banda Unos a los empresarios que nos roban en el supermercado y en las boletas de luz y gas Y los otros a los políticos y empresarios que se afanaron la argentina Que no les importa nada lo que le pasa a la gente Duro’s. Con discursos fuertes en el recinto. Y con declaraciones fuertes en los medios Si hacemos eso. Habremos ganado la comunicación. Y la política.

Lo otro se cae solo a las 3 de la tarde. Y ahí ya los medios están en baja hasta las 1930 Un beso. Les propongo que 1030 nos juntemos en mi ofi.

Y que si acordamos esta estrategia. A las 1130 pidamos una soga y un micrófono de pie con equipo de audio para las 1230.