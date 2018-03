El periodista Gustavo Sylvestre cuestionó anoche en su programa de C5N la situación del ex numero 2 del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, quien estuvo cuatro meses detenido por una pericia trucha en la causa del gas licuado. Sylvestre se subió a la noticia para editorializar sobre la Justicia. Dijo que es una prueba de la “persecución judicial del Gobierno” al kirchnerismo. Y se preguntó: “¿Quién le devuelve estos meses de libertad a Baratta?”.

Baratta no fue declarado inocente. La Cámara Federal dijo que no hay pruebas para procesarlo, como al resto de los imputados, pero seguirá siendo investigado. El ex funcionario, que pasó de remisero en Santa Cruz a manejar el presupuesto millonario de Planificación, sigue siendo investigado en varias causas.