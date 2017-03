Randazzo seguirá con perfil bajo

Aunque el entorno del ex ministro se comenzó a mover, Randazzo seguirá lejos de los medios. A la espera de una definición.

Llamados, consultas y sondeos a distintos dirigentes que buscan la renovación confirman el dato que le habría dado a un sindicalista: este año competirá.

Según especulan, Randazzo tratará de no dar notas a los medios por la mayor cantidad de tiempo que pueda. “Ya está instalado y buscará fidelizar su imagen positiva en una campaña rápida e intensa”, aseguran los peronistas que se quieren enrolar detrás de su figura.

Tal como lo adelantamos en la semana, hubo un asado en lo del Chino Navarro. Allí también fueron Leonardo Grosso, diputado nacional del Movimiento Evita, el senador nacional por la Provincia, Juan Manuel Abal Medina, Emilio Pérsico, representante de organizaciones sociales, y los intendentes del Grupo Esmeralda: Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gabriel Katopodis (San Martín).

“En la cena se acordó ir a la PASO con candidato propio y no encomendarnos detrás de Cristina. Pero ahora que llegó marzo y dicen que finalmente Randazzo compite, tenemos candidato”, afirman dentro de la línea del peronismo que busca cambiar el perfil del PJ y en su lista también cuentan a los jefes comunales peronistas del interior bonaerense.

En este sector del PJ se ilusionan con que ahora Cristina no se presente y haya candidato fuerte. “Si los cristinistas quieren juntarse con el grupo Fénix y competir en la PASO, que lo hagan”, comentan ilusionados los del Esmeralda.

Llegó marzo y parece que Randazzo volverá al ruedo. No sólo es un dolor de cabeza para la ex presidenta, sino también para Cambiemos, que buscaba polarizar con la ex presidenta, ya que la imagen del oficialismo cae a la par de una economía que no despega.

