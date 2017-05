Randazzo suma peronistas y piensa en un histórico del PJ

El ex ministro se va armando de cara a las elecciones y tiene en mira a un renovador. ¿Quién es?

Florencio Randazzo continúa aglutinando peronistas para poder dar pelea en las próximas elecciones. A poco más de un mes del cierre de listas, él todavía apuesta por una Gran Paso que tiene futuro incierto.

La única certeza que tiene Randazzo hoy es que va a jugar dentro del PJ, pase lo que pase. Para eso ya empezó su operativo de sumar peronistas, casi ni importar de donde vengan ni su pasado. Los últimos dos fueron dos conocidos por todos: Alberto Fernández y Santiago Montoya.

Ahora apuesta por los que están en el Frente Renovador. El ex ministro cree que ante la unión de Massa con Stolbizer y el veto del progresismo a algunos nombres, él puede transformarse en el destino final de esos ‘compañeros’.

La nueva presa por la que ya está trabajando se llama Felipe Solá. El ex gobernador duda y no descarta dejar la ancha avenida del medio. Aunque está claro que no será muy fácil para nadie.