Rial arde en interna con Fantino y ante malos números

Antonio Stiuso rompió el silencio, y Jorge Rial explotó de bronca por que no le dieron crédito en la nota que salió en su programa de América 24.

Es que el ex hombre de la SIDE le concedió una entrevista a la periodista Mariel Fitz Patrick en “Jorge a las 21”, por América y Animales Sueltos la repitió, la vendió como “exclusiva” y nunca le dio el crédito al programa de Rial.

“Exclusivo: Stiuso habló con Animales Sueltos”, decía el zócalo del programa que conduce Alejandro Fantino, a las 23.0, cuando las palabras de Stiuso se habían escuchado inicialmente en “Jorge 21”, a las 21.30.

Cuando el conductor de Intrusos se enteró, se puso furioso. Y se descargó por Twitter: “No muchachos. Stiuso no habló con Animales Sueltos. Habló en mi programa. No se hace eso”.

No muchachos, Stiuso no hablo con @animalesoficial. Habló con mi programa de @A24COM. La nota la hizo @marielfitz. No se hace eso. — JORGE RIAL (@rialjorge) May 4, 2017

Entonces se inició una ida y vuelta. Con Rial reclamando: “El hallazgo fue de nuestro programa. Ya hablé con ellos”. Y con Fantino respondiendo: “Me estoy mordiendo los labios para no entrar en quilombos. Si contesto se arma una guerra nuclear. Nosotros no le robamos nada a nadie, y Mariel trabaja en Animales hace mucho tiempo. Hubo sí, un error en el graph. La nota no era exclusiva, era compartida”, tiró Fantino.

Este mediodía, Rial abrió Intrusos y le bajó los decibeles a la polémica: “La voy a pelear porque esta nota es nuestra. Es de A24. Mariel lo esperó tres horas para hablar con este señor. No me enojo, banco la parada de mi gente. Cuando metemos una, es nuestra. Mariel le hizo todas las preguntas que había que hacerle a este señor, que mete miedo. No fue fácil. Perdí el pelo, no las mañas. Le agradezco a Fantino”.

Igualmente, otras fuentes indican que Rial está muy caliente también porqué su programa político de la noche no está rindiendo.