Rial duro con Larreta

La situación de caos en la ciudad por los manteros tuvo diferentes miradas en los medios. Hay quienes resaltaron que por primera vez se intenta hacer algo nuevo con la ilegalidad de los vendedores ambulantes de Once. Para Rial, en cambio, hay funcionarios del gobierno porteño que están metidos en la mafia y se preguntó si ahora tendrán “huevos” para ir a fondo. “De los 12 años de kirchnerismo, hubo 8 en la ciudad gobernada por el macrismo, No hay que olvidarse de eso”, lanzó. Lo que no recordó Rial es que quien llevaba adelante esa pelea como responsable de Espacio Público de entonces era el actual vice jefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien siempre fue ponderado por el conductor.

