Rial se bajó de Radio 10

El conductor de Intrusos tenía pensado volver a la radio en 2017 y en la emisora de Cristobal López, pero las negociaciones finalmente se cayeron. Rial había renunciado voluntariamente a su programa en La Red y ese horario fue ocupado por Luis Majul. Cuando expresó sus ganas de volver apareció la propuesta de Radio 10 y todo estaba encaminado. Sin embargo, parece que Rial tenía pretensiones millonarias. Todo indica que fue una manera sutil de bajarse.

Hey @noticiasrevista se nota que no chequean. No voy a estar en @Radio10. Cero rigor. No sé de qué me sorprendo. pic.twitter.com/nCZO3MHssm

— JORGE RIAL (@rialjorge) 30 de diciembre de 2016