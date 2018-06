Luis Novaresio y Jorge Rial, frente a frente. Se dio anoche, en el ciclo de entrevistas por América y en el que se produjo una charla muy íntima entre colegas y amigos. Donde el conductor de Intrusos no le escapó a ningún tema. Habló del conflicto personal que está atravesando, y también de política. Le dio un espaldarazo al Tinelli candidato y le pegó a Macri.

“Podría votar tranquilamente a Tinelli como presidente. Si votamos a Macri y a Menem…”, dijo Rial. “Tiene todo el derecho del mundo a querer ser presidente, a meterse en la política. ¡Bienvenido sea! Nos hace falta gente que ingrese a la política y la renueve un poco”, agregó.

“Tinelli tiene ganas y me parece bien. Estamos atravesando un momento muy jodido de verdad, más de los que nos imaginamos. Hablé con Marcelo y lo noté más preparado. Está siendo asesorado. Los políticos le tienen miedo”, indicó.

Durante la nota, Rial castigó a Macri. “Los empresarios no confían en este gobierno. Macri a veces me sorprende gratamente, y a veces no puedo creer las cosas que hace. Antes teníamos una amistad que sospecho que se rompió cuando discutimos al aire en un programa. Nunca hay que ser amigos de los presidentes. Si sos amigo, alejate”, tiró.