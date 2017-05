Ricón casi se va a la piñas

Fue este sábado al mediodía en Mendoza y Libertador. La actriz y vedette se bajó de su auto para abordar a un taxista e invitarlo a la pelea. No se sabe como comenzó el lío pero la cuadra se paralizó cuando la exuberante ex novia de Ale Sergi le gritó al conductor en la cara: “Bajate a pelear…No me duras ni un minuto chabón.

Por suerte, el taxista se contuvo y se fue del lugar. Un kioskero que la reconoció quedó impresionado por el mal estado en el que se encontraba la actriz. Luego se lamentó de no haberla filmado para Intrusos.