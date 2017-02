Riquelme pinchó peli

Juan Román Riquelme no autorizó la presentación de la película “Román”, que se iba a rodar en el BAFICI en abril. Lo confirmó el director Sebastián De Caro.: “No me lo prohibieron, pero si Riquelme no quiere y no la pasa bien, no me parece ética hacerla”.

La noticia cayó como un balde de agua fría ya que estaba todo organizado para el estreno del documental basado en la vida del ex jugador de Boca. Tenían la música, la edición, os testimonios de Dolina, entre otros. Pero Román no quiso y chau proyecto.

Comentarios

comments