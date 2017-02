Robertito quiere jugar

El periodista de C5N, que alguna vez fue ponderado por Cristina por su “buena onda”, sorprendió a todos en una entrevista con Paparazzi donde contó que quiere meterse en política. “Quiero ser el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos“, declaró y, al mismo tiempo, agregó: “Cómo no milito en ningún partido político y lo que me importa es la gente, me gustaría darle a Buenos Aires ese brillo que está tratando de encontrar”.

