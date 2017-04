Sampaoli : El futuro DT de la Selección que banca a Cristina y al líder de Callejeros

Sampaoli se identifica en política con Cristina y en fútbol con el Loco Bielsa. Conoce más de las ideas del futuro DT de la Selección al que los espera la Grieta.

A Lionel Messi y compañía los dirigirá en la Selección un entrenador argentino que tiene una historia muy particular.

Comenzó a trabajar de grande y al que le costó más de la cuenta insertarse en el mundo del fútbol. Una lesión lo postergó en su sueño desarrollarse como zurdo futbolista profesional. Newll’s no lo pudo fichar y siguió en equipos semi profesionales.

La foto que lo catapultó como apasionado de la Dirección Técnica fue una en la que aparece colgado de una rama, tras ser expulsado de un partido de Alumni de Arequito, para seguir dando indicaciones.

Todo un personaje, Sampa, como lo llama su grupo íntimo, nunca ocultó su simpatía por el Che Guevara, Cristina, Néstor y Los Callejeros. Al Che lo celebra en su brazo brazo con un tatuaje y la frase: “No se vive celebrando victorias, sino superando derrotas”.

Sampaoli, (57 años), se manifestó como un admirador de Cristina Fernández de Kirchner. “Siempre luchó contra los poderes de turno”, dijo, una vez el director técnico que en la Argentina dirigió en el ascenso y se fue del país en 2002. Nunca más volvió para trabajar.

Nacido en Casilda, Santa Fe, Sampaoli, se caracterizó por su participación política. Desde muy joven se interiorizó por los problemas sociales y participó en reuniones en más de una Unidad Básica. Y, dicen, que la pasó bastante mal en la época de la dictadura. “Varias veces me llevaron preso, pero zafé porque mi viejo era policía”, llegó a contar.

Se proyectó primero en el fútbol peruano. A los 3 meses debe abandonar a su primer equipo porque el presidente del club renuncia. Pegó tan buena onda con los jugadores que lo recomiendan para Sport Boys, donde da la primera grata sorpresa, clasificando a un equipo humilde a la Libertadores.

Se identifica en lo futbolístico con Rafa Bielsa, de quien dice “demuestra siempre que con equipos menores se puede ser rebelde e imponerse a los grandes”. Se acercó para escuchar sus arengas de las que copio algunos tips.

Ambos revolucionaron el fútbol chileno. Sampaoli obtuvo 5 títulos locales con Universidad de Chile, y una Sudamericana. Después la primer Copa América para la selección trasandina estropeándole la fiesta a Messi y compañía.

Cuando el Patón Bauza fue despedido de la Selección, todos los cañones apuntaron a Sampaoli. Aunque, claro, no todos estuvieron de acuerdo. “Me gusta su idea de juego, su intención futbolística. No me cierra que sea tan zurdito”, dijo un dirigente que obedece a los mandos del gobierno.

Para responder elípticamente su futura desvinculación del Sevilla citó al Pato Fontanet, líder de Callejeros preso por Cromañon, al decir: “Como dice una canción de rock :la verdad está en la calle”.

Lo visitó en la cárcel de Ezeiza. “El valor que tiene él se muestra en que la fortaleza que tiene arriba del escenario la tiene ahora en esta realidad injusta que le toca vivir. Él no quiere que nadie le regale nada. No quiere ser distinto a los otros internos que están ahí”, dijo en ese entonces.

Sampaoli, es separado, dos hijos y ahora en pareja con una peruana 22 años más chica, Paula Valenzuela. El entrenador que hoy dirige al Sevilla cuenta los días para que finalice la Liga de España para asumir en la Selección.

Algunos indican que su desembarco fue de la mano de Jorge Messi, el padre de Lio. Otros, que un grupo inversor de Inglaterra puso la plata para ubicarlo en lo más alto. La Grieta lo está esperando.