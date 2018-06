No es grave, pero sí inoportuno. Nos referimos al tuit que publicó Jorge Sampaoli a tan solo dos días del debut de Argentina en el Mundial de Rusia. Todo comenzó cuando el gerente de Noblex le hizo una pregunta al entrenador: “¿Qué pasó? No me llegó el pasaje. ¿Me dejaste afuera del plantel?”.

Una hora y media después, llegó la respuesta de Sampaoli. “Señor @Gerentedenoblex lo suyo son las promociones jugadas y el aguante incondicional a nuestra selección”.

¿Un chivo encubierto? La duda quedó flotando ya que Noblex es uno de los auspiciantes de la AFA, no así de Sampaoli. De todos modos, este ida y vuelta entre el gerente y el DT en las redes sociales no estuvo pactado. También es una realidad que Noblex le escribe desde hace un tiempo al DT y, algunos indican que en esta ocasión el hombre de Casilda se prendió al jueguito.

Lamento contarle a todos que me llamo @sampaoli para avisarme que quede fuera de la lista 😢!! https://t.co/4G1rp419dW — Gerente de Noblex (@GerenteDeNoblex) 14 de mayo de 2018