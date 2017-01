Sarlo compara a el gobierno con un grupo de boy scout

Crítica del kirchnerismo – aún se recuerda su polémicas con los panelistas de 678, como Orlando Barone , Beatriz Sarlo también es impiadosa con el gobierno de Macri, con algunos dirigentes radicales e incluso con Margarita Stolbizer.

Curiosa por lo menos fue la caracterización del gobierno de Macri, tras las salidas de Isela Constantini, Alfonso Prat-Gay, Carlos Melconián y Daniel Chaín.

“Es un estilo completamente boy scout”, explicó. “Cumplimos con las reglamentaciones de los boy scouts, seamos todos muy buenos y tiremos muy buena onda. Vos no vas a ir a un campamento boy scout donde la gente se tire mala onda”, agregó.

Es un estilo muy estricto y de muy buena onda. Prat Gay, que era un hombre dado a la ironía, y las primeras que lanzó fueron desagradables, no entra en el estilo boy scout. Y después hay una cierta soberbia que si no lo tenés a Prat Gay, haces dos pratgaycitos, tres pratgaycitos y ya está…A Prat Gay lo reemplazaron por varios funcionarios”, remató.

De pasado izquierdista, la intelectual afirmó que el rol del ex ex presidente de la UCR en la administración de “Cambiemos” es el de “un agente secreto. Pero más secreto que en las películas de James Bond. Es muy inteligente, pero…nadie llega casi a los 60 años que debe tener Ernesto Sanz para dejar este momento político porque le gusta más estar en su pueblo de Mendoza. No es verosímil”.

En un reportaje que concedió el viernes al diario “El Cronista”, Sarlo, fue consultada sobre su apoyo abierto a Stolbizer y cuál es hoy su visión de la alianza con el líder del Frente Renovador Sergio Massa: “Margarita – contestó – tiene que renovar su banca aunque diga que no sabe si quiere…es su obligación para su carrera, no simplemente para no defraudar a quienes representa. O en caso de que no elija no renovar, por lo menos tener 3 o 4 diputados en la provincia de Buenos Aires.

Dijo que Stolbizer está como “es una cárcel” porqué “ es una política a la que le fue muy mal en las elecciones y tuvo la valentía de declararlo”.

A favor de Margarita, agregó que “no baja sus banderas”, pero aclaró que ella no la acompañará. “Una acompañó un trecho”.

