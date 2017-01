Le apareció una hija a Samid

Sasha, de 20 años, se presentó en Los Ángeles de la mañana y confesó: “Soy la hija no reconocida y querida de Alberto Samid. Según reveló, la joven, el empresario de la carne la reconoció a los 15 años. “A Alberto me lo presentaban como mi padrino”, dijo Sasha en El Trece y pidió ser tratada igual que sus hermanos. Aunque, claro, aclaró que tiene miedo a una “represalia” de Samid. La madre de Sasha trabaja actualmente en una de las empresas de Samid. El año pasado, cuando Samid participó en el Bailando por un Sueño, Sasha fue a verlo, pero el empresario le rogó que no se mostrara en cámara. La situación estalló esta mañana y Samid, aún, no se pronunció sobre el tema.

