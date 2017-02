¿Se cae el Congreso del PJ en la Costa?

Organizado por la estructura más ortodoxa del peronismo, los intendentes del Esmeralda se juntan a definir si asistirán. Históricos como Mario Ishii están en duda, otros buscan mantener la unidad para armar el frente electoral.

Señales que encienden alarmas. El viernes el intendente de José C. Paz, Mario Ishii se mostró en Villa Gesell para colaborar con el jefe comunal peronista Gustavo Barrera después del violento temporal. El que le prometió a Néstor Kirchner que saldría a cazar traidores después de la elección de 2009, prestó su colaboración en la ciudad balnearia pero lejos de sus pares del grupo Fénix, que también mandó ayuda. Esto abre una incertidumbre sobre los que asistirán al encuentro del Partido Justicialista en Santa Teresita el próximo sábado.

Los intendentes peronistas del Fénix, entre los que están Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Ustarroz (Mercedes), Walter Festa (Moreno), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Ariel Sujarchuk (Escobar), Santiago Maggiotti (Navarro) y Marisa Fassi (Cañuelas), organizan el encuentro y tratan de mantener unidos a los Esmeralda y otros viejos barones como Ishii.

Pero una de las diferencias entre el Fénix e Ishii es la relación con Vidal. Mientras que el intendente de José C Paz recibió a la Gobernadora en su distrito en diciembre del año pasado, donde también estuvieron el ex candidato a gobernador kirchnerista, Julián Domínguez, el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, y el ex jefe comunal de San Miguel, el carapintada Aldo Rico. Este acercamiento a Vidal, aleja a Ishii del Fénix y lo lleva para el lado del Esmeralda, que son conocidos como los dialoguistas, por el vínculo con la Gobernadora. Esta semana ese grupo de intendentes se volverá a reunir en las oficinas que tiene el intendente Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) en la calle Esmeralda.

Mientras que el Grupo Fénix envió camiones para ayudar al jefe comunal de Gesell, también emitió un comunicado en el que critica a la Provincia, Ishii prefirió ir solo y no confrontar. “Ante la ausencia y la inacción del Gobierno nacional decidimos prestar una ayuda que es vital para el municipio”, publicaron los del Fénix. “Ayudando con maquinarias y personal a Villa Gesell tras él gran temporal que azotó la ciudad. Trabajando junto al intendente Gustavo Barrera”, posteó Ishii y marcó distancia.

Arranca una semana de reuniones y asados con liturgia peronista para saber si se mantiene el encuentro en Santa Teresita y la unidad del PJ bonaerense.

