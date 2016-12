Servini se quedó sin un cargo y está furiosa con el Gobierno

Es porque la desplazaron del juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires. La magistrada quería una salida negociada. El macrismo pone a un aliado.

Maria Servini (ya no es más de Cubría) sigue siendo la Jueza electoral a nivel nacional pero la subrogancia que ejercía en la provincia se le terminó.

Según la visión del actual gobierno, concentraba demasiado poder. La legendaria magistrada no pretendía quedarse pero sí que la mimaran con una salida negociada. Nada de esto pasó y tuvo una fría comunicación de su salida.

Para el cargo clave del Juzgado electoral bonaerense ya hay un relevo. Se trata del Juez Federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta.

A Culotta lo nombrarán también como suplente bajo argucias legales. En realidad el juzgado en cuestión le correspondería a un hombre que fue funcionario de Cristina, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

En diálogo con Ámbito Financiero, la magistrada no ocultó su fastidio. “Estos aprietes no los he vivido con ningún gobierno. En el Yomagate nadie me vino a pedir la renuncia“.

La frase hay que ponerla en contexto. Servini conoce mejor que nadie los vaivenes de la política. Cuando le dieron el juzgado electoral de la Provincia, no se quejó de nada. Es más, la trataban de macrista. Ahora que se lo sacaron habla de presiones.

En tanto, este jueves se reunirá el Congreso partidario peronista de la provincia para armar una mesa de apoderados del PJ. La idea es contener todas las expresiones del rompecabezas justicialista. Al histórico Jorge Landau se le sumarán representantes del conurbano, interior de la provincia y la CGT. Allí también la medida es preventiva, el peronismo no k quiere desplazar a Wado de Pedro de la rosca electoral.

83 secretaria electoral

Comentarios

comments