Silencio de Lucas Carrasco

El periodista y ex bloguero kirchnerista no dijo nada en las últimas horas sobre las denuncias en su contra. En 2016, cuatro mujeres impulsaron una denuncia colectiva por “abuso sexual con acceso carnal” en una causa que está a cargo del juez Manuel de Campos. Pero luego se habrían sumado más casos. Ahora el caso resucito por una nota en la revista digital La Primera Piedra. Carrasco, que era muy amigo de Máximo Kirchner, no dijo nada en Twitter, donde suele publicar decenas de posteos.

