Solá se mostró con Massa

El ex gobernador bonaerense y todavía diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, se mostró con Sergio Massa en un acto de campaña en Merlo. Esta aparición en el Conurbano surge en medio de los rumores que colocan a Sola más cerca del espacio que construye el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo. En su búsqueda de una interna dentro del PJ, Randazzo ya se llevó a los massistas Alberto Fernández y a uno de los tres líderes de la CGT, Héctor Daer. Aunque no se descarta su pase, Solá acompañó Massa en la colecta de firmas para el proyecto de bajar los precios en el GBA.