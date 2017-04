Moreno Ocampo: “Stiuso trabaja para Moyano”

El ex fiscal se mostró “alucinado” por el hecho de que el ex agente de inteligencia sea “el testigo estrella” del caso Nisman.

En el programa “50 minutos”, conducido por María O´Donnell, Moreno Ocampo, llamó a “limpiar” la Justicia, que arrastra suciedades desde hace muchísimos años, porque según explicó “los jueces son los mismos (de la época) de Menem, luego De la Rúa no hizo nada, y Kirchner los consolidó”.

Tras elogiar al fiscal José María Campagnoli por la labor que derivó en la detención del jefe de Policía de la Ciudad José Potocar y destacar la investigación al camarista Freiler en el Consejo de la Magistratura, Moreno Ocampo subrayó: “No basta con policías y fiscales honestos, también hacen falta políticos honestos”.

“¿Quién va a invertir en la Argentina, cuando no hay garantía de nada?”, sorprendió.

En ese punto, argumentó que el gobierno de Macri no tiene un plan serio para solucionar el problema estructural de la justicia.

“La justicia – enfatizó– está tomada por la inteligencia, totalmente. Stiuso trabaja para Moyano en OCA….me alucina que (Jaime) Stiuso sea el testigo estrella en el caso Nisman. De la investigación (por el caso AMIA) y de la muerte (del fiscal). Es el sospechoso máximo (Stiuso). El rompió la investigación de la AMIA, con sectores vinculados, como él, a la dictadura militar…”

Moreno Ocampo no fue complaciente con los hechos de corrupción ocurridos durante la gestión de Cristina Kirchner, pero insistió que el tema no se acaba en Lázaro Báez. Habló de su tarea en el juicio a las juntas, por impulso del líder radical Raúl Alfonsín, y afirmó que para que vaya gente presa por usar fondos de obras públicas, como algo sistémico, tiene que haber pruebas. “Con los bolsos solo no lo probas”, indicó.

“Si queremos condenar a la señora de Kirchner, hay que probar los hechos, tener jueces y fiscales eficaces”, concluyó.