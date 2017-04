Sugestiva suspensión de libro sobre Lorenzetti en la Feria de palermo

La presentación del libro “El Señor de la Corte”, de la periodista Natalia Aguiar, fue cancelada en la Feria del Libro. Según cuenta Aguiar, la decisión fue

de la editorial Ediciones B. “El 23 de marzo me lo habían confirmado, pero en las últimas horas me dijeron que no va a estar porque la agenda se cierra en diciembre”, comentó.