Yanina Latorre continúa sumando enemigos. Esta vez se cruzó con Tití Fernández, con quien mantiene una mala relación desde 2016. El que abrió el fuego fue el periodista deportivo. En el programa Bendita contó que la mediática criticó a su mujer. “Que no hable de crueldad, es la mujer más cruel que existe en la Argentina, se caga en todo“, contó el hombre que hace campo de juego hace décadas.

El inicio de la discusión se dio porque Yanina Latorre acusó a la mujer de Tití Fernández de “barra brava” de River y contó que insulta a su marido en las redes sociales. “Hace años que insulta a Diego porque jugó en Boca. Yo no soy compasiva, que les haya pasado una desgracia no quita que yo piense que no debe insultarnos. Eso no te hace impune a decir barbaridades”, había dicho Latorre en Los Ángeles de la Mañana.

Lo curioso de todo es que Tití Fernández y Diego Latorre son compañeros en Fox y compartieron muchas transmisiones desde 2016, cuando nació este conflicto.