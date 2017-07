El economista Matias Tombolini reaccionó ante la ola de críticas sobre el video que hizo en la cocina de su casa para presentarse y de paso criticar la realidad económica. Dijo que las criticas son bienvenidas, pero aprovechó para pegarle al kirchnerismo y al macrismo.

“Si sirve el tamaño de mi cocina para discutir los problemas de la Argentina binvenido, es lo que no quiere discutir el Gobierno ni el kirchnerismo”, dijo en una entrevista radial. Pero aclaró que viene del mundo privado y que no tiene nada que esconder desde el punto de vista patrimonial.

“Vivo en Almagro y no tengo nada que esconder. Si yo llego o no llego a fin de mes, es un dato poco relevante. Lo cierto es que tenemos ex presidentes millonarios”, lanzó el economista y candidato del Frente Renovador.

El spot es novedoso, aunque mal actuado. Tombolini habla con el camarógrafo, que le hace preguntas introductorias para hablar de su vida. Dónde queda su casa, cómo se gana la vida y cómo está compuesta su familia, entre otras.

Tombolini fue criticado por detalles menores como el tamaño de la cocina, que tiene dos heladeras y tres pavas. Pero en el fondo lo que molestó fueron sus criticas. “Lo que más me preocupa tiene que ver con aquello que los políticos no están discutiendo y es que no alcanza la plata”, dice en la segunda parte del spot.