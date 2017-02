Tres que ya no esperan a Randazzo

Tres de los jefes comunales del Grupo Esmeralda se plantarán dentro del PJ para estar en la lista. Pelearán por lugares en la parte de arriba de la boleta, incluso si juegan Cristina o Randazzo. Enterate quienes son.

Este jueves nuevamente hay reunión de los intendentes peronistas del Grupo Esmeralda, en la finalmente darán el sí para ir el sábado al encuentro del Partido Justicialista en Santa Teresita.

Además, buscaran fortalecer tres nombres para lo que será el armado de lista en el peronismo, aunque aún no se sabe si habrá internas.

Los tres intendentes no sólo comparten el liderazgo de un municipio, sino que también tienen en común que llevan más de un período al frente de un distrito en la Provincia.

Se trata de Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, Gabriel Katopodis de San Martín, y Eduardo “Bali” Bucca, de Bolívar.

¿A qué se debe la decisión? “Preferimos proteger a los jefes comunales que recién llegaron a los distritos en 2015, así no descuidan la gestión. Mientras que estas tres espadas ya tienen varios años de experiencia en los distritos sobre el lomo y pueden dedicarse a la campaña”, comenta una fuente que hace muchos años curte la liturgia peronista y ancló en el Grupo Esmeralda.

Hace unas semanas habían salido a instalar la idea de que no esperarían a Florencio Randazzo. No comparten la decisión del ex ministro del Interior y Transporte de aguantar hasta marzo para reaparecer. Esto enfureció a Randazzo pero no lo hizo “saltar”, por lo que siguió en silencio.

¿Y si juega Cristina Kirchner? “En los números mide, pero los que le hacen el operativo clamor son los que la necesitan porque no tienen candidatos”, agregaron los del Esmeralda.

Si bien con los del Interior bonaerense suman más de 20, las decisiones pasan por los “7 magníficos”. Los tres que aseguran que pondrán en la lista del PJ, más Juan Pablo De Jesús (La Costa), Fernando Gray (Esteban Echeverría), y los dos a los que buscan cuidar: Juan Zabaleta, de Hurlingham y Mariano Cascallares de Almirante Brown. “Hace poco más de un año están en esos Municipios y no deben distraerse con candidaturas”, explican.

Insaurralde fue el primer candidato a Diputado nacional por el Frente Para la Victoria en 2013. Corre con ventaja por sobre Bucca y Katopodis, pero éste último podría recibir el apoyo del Grupo Fénix (el peronismo más ortodoxo), si es que tanto Randazzo como Cristina Kirchner no compiten en el PJ.

