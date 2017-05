Un 25 con locro de tribus y una pregunta: ¿hay alternativa política a Macri por fuera de Cristina?

El locro de Lousteau se cocina a fuego lento. Massa revuelve el guiso. Mientras, Cristina, con olla a presión, podría anunciar su candidatura.

Un 25 de mayo diferente. Los símbolos patrios se tiñen de campaña electoral. Fuera de lo institucional, el presidente Macri mastica bronca por los desplantes de una Carrió rupturista. Sobre estos imponderables, no tan imponderables tratándose de quien siempre rompe moldes, descansa la delgada línea fina de la “tercera posición”. La famosa “Autopista del medio” no prende en la sociedad, claramente polarizada a la espera de la definición de Cristina. ¿Será o no candidata?.

El efecto de la crisis de Brasil ha vuelto a entusiasmar a la ex presidenta, que ve que su colega y amigo, Lula Da Silva, vuelve a encabezar encuestas.

Lo que antes veía como un riesgo, “muy grande”, ahora comienza a ser para ella un cielo algo despejado, no como en los afiches de última hora, pero sí como un volantazo que evite Comodoro Py.

En tanto, los radicales porteños volverán a presentar la carta sorpresa de estas elecciones. Es que la renuncia de Martín Lousteau a la embajada de los EE.UU., sigue impactando a un Rodriguez Larreta, que no quiere que nadie se le interponga.

El problema de Lousteau es que no lo dejan hacer las Paso, pero tampoco lo echan de un portazo. Quedó en un paréntesis midiendo palabra a palabra y analizando el costo de su aventura.

Al locro le faltan condimentos para que no quede soso. Al economista lo sostienen un grupo de radicales hilvanados por el Coti Nosiglia, mientras se analiza ensanchar la alianza a los seguidores de Margarita Stolbizer, como Viky Donda.

Lilita es vista con desconfianza en el bunquer del economista. Hasta se escuchó decir: “Mirá si termina siendo candidata en nuestro espacio”. Por eso no harán campaña sucia. No va con el estilo del candidato y tampoco con la oportunidad.

Massa en un frontera minada de problemas. Hay radicales que no quieren volver a juntarse con un peronista. Por otro lado, sus propia mesa chica duda de que el ex jefe de gabinete del kirchnerismo pueda seguir en un punto de flotación.

Por las dudas, volverá a reactivar la rueda con un acto y una foto con su aliada Margarita. La lógica que le vino funcionando de apuntalar agenda desde el Parlamento le quedó cerrada con la notoria inactividad legislativa antes la campaña.

Esta noche, Cristina estará en su canal. La pantalla- C5N- la podría mostrar como candidata. Si se confirma, las escarapelas que unifican un mismo color en medio de la Grieta, serán reemplazadas por las camisetas de los que lucharán porque no vuelva y los que creen en Cristina Eterna.