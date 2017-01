Un ex árbitro a TyC Sports

Pablo Lunati será la nueva figura de TyC Sports. El ex árbitro participará en el programa Todo no Pasa, que se emitirá desde el 30 de enero por la noche. Así, Lunati, el polémico juez que no ocultó su fanatismo por River y que se caracterizó por su amistad con Julio Grondona durante muchos años, hace su ingreso a la pantalla grande. La AFIP lo sigue investigando por su polémico patrimonio.

