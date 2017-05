Un fiscal federal incomunicado

Se trata de Federico Delgado, que investiga causas de enorme repercusión política. El fiscal no pasó un buen fin de semana: no le funcionó el servicio de Internet, que le brinda Arnet, y tampoco el de teléfono, por culpa de Telecom. Delgado tuvo que trabajar con su teléfono celular durante el fin de semana. Y no paró de quejarse ante las empresas.