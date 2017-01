Mastica bronca contra Dietrich

No oculta su furia contra el Gobierno nacional, aunque no la quiere hacer pública. De origen peronista, su distrito no limita con Ciudad de Buenos Aires pero fue beneficiado en un paquete de obras del Ministerio de Transporte de la Nación. En pocos días comienzan dos trabajos importantes, uno sobre una avenida y otro en la principal estación ferroviaria de su distrito. “Me enteré por el diario”, comentó en una reunión de gabinete. Este jefe comunal no está enrolado en el grupo de intendentes más dialoguistas pero tampoco es de los cristinistas. “El único con el que se puede hablar es Frigerio”, apuntó y reconoció que hay poca comunicación con Nación.

