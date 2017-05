Un consultor y operador político clave, muy cerca de Lorenzetti

Se trata de Guillermo Seita, quien trabajó con Massa, Macri y Scioli. El dato circula en la Casa Rosada. ¿Cuáles son las interpretaciones?

Casi no necesita carta de presentación. Guillermo Seita es dueño mayoritario de la consultora Management & Fit y uno de los principales operadores políticos de país. De hecho, fue asesor de los tres principales candidatos a presidente en la última elección.

Sita debutó en las grandes ligas como secretario de Medios de Carlos Menem. Luego se retiró de la política durante doce años y se dedicó a los pases de jugadores de fútbol.

Su regreso “triunfal” fue en la campaña de 2015. Según dijo en una entrevista reciente con la revista Noticias, trabajó para los tres principales candidatos, aunque se lo vinculaba especialmente con Daniel Scioli. “En la campaña yo terminé trabajando para todos los candidatos. Me consultaban tanto Macri como Scioli y Massa. Hasta Sanz“, dijo.

Seita es dueño del 50% de Mangement & Fit, aunque dice que no se ocupa de las encuestas. “Yo no hablo de cosas que no sé. Hago consultoría: asesoro gobiernos, empresas y candidatos”, describe.

En el Gobierno aseguran que ese consultor de primera línea trabaja por estas horas muy cerca del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. “Se encargó de difundir y empujar el fallo del 2×1, fue su debut“, reveló un integrante del Gabinete.

Según esa misma fuente, Seita será una pieza clave en la “batalla interna” que dará Lorenzetti para mantenerse en la presidencia de la Corte. En el Gobierno hay un sector que ya tomó partido. Pero no lo dirán en público hasta que esté a punto de dar un paso al costado.

Seita dice que sigue hablando con el presidente Macri, aunque ya no trabaja para él. “Cuando me llama le digo todo lo que pienso. Nunca digo lo que quiere escuchar mi interlocutor. La gente con poder tiene mucha gente alrededor que le dice lo que quiere escuchar”, contó.