Una Awada al Bailando

“Me tengo fe, no soy bailarina pero me tengo fe de que voy a hacer un buen trabajo y de que me voy a esforzar si voy, porque no me gusta hacer nada a medias; si voy, voy a fondo”, dice Naiara Awada , sobrina de Macri.

Naiara es actriz e hija de Alejandro Awada . En su momento subió un video generando conciencia por el Bullyng del que fue victima cuando estaba en el secundario.

¿Alentaran a la joven ,desde ShowMatch , su tío político y la encantadora Primera Dama?

Comentarios

comments