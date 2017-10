La derrota en las PASO de San Luis puso muy nerviosos a los hermanos Rodríguez Saá, que gobiernan esa provincia desde 1983.

Luego de echar a medio gabienete en agosto y prometer limpiar a los traidores, ahora una puntera de Adolfo Rodríguez pidió “cagar a palos a Lanata” en nombre de San Luis.

Se trata de Sonia Abarca, que suele dar fuertes declaraciones y ya tuvo episodios de exabruptos con audios violentos.

“Compañeros y compañeras escuchen bien lo que les voy a decir: el gordo Lanata ni la pincha ni la fuma. Nosotros tenemos que ser estratégicos. Salimos todos los puntanos a defender al Adolfo y al Alberto. Es muy simple muchachos, que alguien se quiera meter en tu casa y vos no querés, ¿qué le haces? Lo cagás a palos, cagalo a palos defendiendo a San Luis. Es cortita muchachos, no hay que darle bola, no existe ese gordo en San Luis, no existe”, aseguró la dirigente de Rodríguez Saá, que algunos señalan que es la jefa de campaña.

El equipo de Periodismo Para Todos está en San Luis por una investigación sobre la entrega de $ 80 millones de las arcas provinciales a la fundación “Mujeres Puntanas”, que preside la esposa de Adolfo Rodríguez Saá, Gisela Vartalitis. Según una denuncia en la fiscalía federal, fueron usadas con fines electorales antes de las PASO.

En las Primarias donde San Luis elige senador nacional, el ex gobernador y candidato a senador ahora enrolado en Cambiemos, Claudio Poggi, sacó el 57,64%, mientras que Adolfo Rodríguez Saá, alcanzó el 38,24%.

Podría ser una derrota histórica para los Rodríguez Saá y por eso el clima es de tensión.

Después de la elección, la misma dirigente, Sonia Abarca, concedió una entrevista, en la que agregó insólitas declaraciones sobre los votantes de Poggi y la derrota de Rodríguez Saá.

“Que esto lo escuche toda la provincia de San Luis: no es lo mismo que nosotros estemos acá en San Luis Capital, que estamos continuamente comunicados que la gente del interior. Estos últimos cuatro años, aunque no lo crean tenemos muchísima gente analfabeta, que no entiende las políticas. ¿Y sabes qué le dijeron a los pobres? Que el Poggi seguía con nosotros” y los trató de ignorantes.