Victor Hugo Morales dice cobrar 50 mil pesos por conducir su programa en C5N, de lunes a viernes durante tres horas, y 40 mil por su programa en la radio del gremio de los encargados. Los datos generaron sospechas. En la semana, la revista Noticias reveló que parte del sueldo lo estaría cobrando en el exterior para eludir un embargo. La polémica sigue. Anoche Luis Majul se encargó de dedicarle varios minutos a las maniobras evasivas del relator ante la derrota judicial con Cablevisión.

Según parece, el relator que tanto critica al macrismo por las supuestas cuentas offshore y el vínculo con los Panamá Papers, no está tan alejado de este tipo de maniobras. Es que según el informe de Luis Majul en La Cornisa, Victor Hugo Morales no solo cobraría su salario en el exterior sino que también habría tercerizado sus bienes a nombres de familiares, como su hijo residente en New York. Es que Víctor Hugo se declaró “insolvente” frente a la Justicia (la mayoría de los bienes que tenía ya no están a su nombre) para no pagarle una deuda al Grupo Clarín.

Es por el juicio que perdió el relator frente a Cablevisión SA en 2001 por transmitir, sin los permisos correspondiente, el partido entre Boca y el Real Madrid. La Justicia le ordenó pagar en aquellos años 5 millones de pesos.

Pablo Sirven, autor del libro sobre Morales “Converso”, recordó que si bien en los 90’ el periodista decía tener un capital personal de 10 millones de pesos, en la actualidad se declara prácticamente pobre y dice ganar apenas 50 mil pesos por sus trabajos en C5N. Además adelantó que los abogados de Clarín pedirán este lunes ante el juzgado que lleva la causa que se investigue las supuestas maniobras del relator.

Su hijo Matías también trabaja para C5N, como “corresponsal” desde New York. Se lo ve muy poco en cámara. Trascendió el año pasado cuando revelamos que actuó como militante político y participó de un escrache a Macri.

Durante el programa, Luis Majul acusó a Victor Hugo de no haberle pagado a su primer abogado, Ricardo Monner Sans, quien lo denunció. Sumó al informe, además, que dentro de los bienes embargados por la Justicia, Morales se “robó” un cuadro firmado por el reconocido Castagnino, aunque estaba bajo su custodia.