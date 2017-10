Luego de ser restituido como rector de la Universidad Nacional del Oeste (UNO) hace pocos días por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, Martín Othacehé volvió a ser destituido del cargo por una contundente votación en la asamblea universitaria.

El hijo del polémico ex intendente de Merlo, Raúl Othacehé, quien condujo los destinos del Municipio entre 1991 y 2015, interpuso una medida cautelar para que no se lleve adelante la asamblea, pero fue rechazada. No sólo no le dieron lugar al pedido, sino que un juez lo invitó a participar de la asamblea universitaria. El hijo del ex jefe comunal finalmente no participó y tampoco sus colaboradores. Esperaban un resultado adverso, y terminó en goleada: 66 a 0.

En la primera destitución, el 13 de agosto del año pasado, el resultado había sido de 54 a 4.

En un comunicado previo a la asamblea, las autoridades de la UNO, habían adelantado que se haría y que más allá del resultado a Othacehé se le vence el mandato el 25 de octubre. “La Cámara II de San Martín rechazó la apelación presentada por la UNO. De esta manera, Othacehé tiene un fallo firme a su favor que le permite volver como rector a la Universidad. Su mandato tiene fin el 25 de octubre de 2017, en menos de un mes. Por otra parte, Othacehé presentó una medida cautelar en la Justicia solicitando que las Asambleas del 4 de octubre (que tratará nuevamente su remoción), y la del 13 de octubre (que elegirá nuevas autoridades), no se realicen. Esta solicitud fue revocada, lo que deja firme ambas asambleas”, explican en el comunicado.

Más allá del resultado, en la UNO todos miran a la Justicia. Es que asumieron los nuevos asambleístas que luego votaron en contra, y temen que Othacehé vuelva a la Cámara Federal de San Martín para que anule todo.