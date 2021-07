¿A quién estaba dedicado el cantito final de los jugadores?

El triunfo por penales frente a Colombia desató en una fiesta, pero en medio de los festejos otra vez apareció un cantito que no se escuchaba hace tiempo. Es casi un grito de guerra de los jugadores contra “los putos periodistas”. En otra época, donde el periodismo estaba muy enfrentado a la Selección, quizás se podía entender, nunca justificar. Pero en este momento no tiene lógica ni explicación.

La Selección de Scaloni tuvo más elogios que críticas a lo largo de la Copa América, quizás por la cadena de resultados.

Pero el cantito hizo ruido en el mundo deportivo. “La canción dice todo…”, tuiteó Hernán Castillo. Ante el comentario de sus seguidores, dijo que no se sentía representado.

A quiénes estuvo dirigido. Muchos mencionaron al Pollo Vignolo, uno de los periodistas que estuvo más crítico del juego de la Selección. Otros le adjudican la bronca a la viralización de un video de Sebastián Domínguez, columnista de Vignolo, justo en las horas previas al partido, donde cuestionaba el juego del equipo de Scaloni.

El ex defensor, uno de los más criticados en las redes, tuvo que salir a explicar en su cuenta de Twitter lo dicho en la TV: “Ayer me pasé todo el programa argumentando de forma sincera que más allá del funcionamiento de la selección, yo quiero que gane. Hoy tomaron un fragmento donde venía desarrollando una idea y al final confunden mi voz y me hacen cargo una vez de algo que no dije”.