A Zannini le tocó un juez elegido durante el gobierno de Cristina, en medio de una polémica

El Gobierno decidió acudir al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde tiene varios jueces “amigos”, para dirimir la polémica por las clases presenciales. Esteban Furnari es el juez que deberá responder la presentación de la Procuración del Tesoro. Es un viejo conocido de ese fuero y todavía se recuerda su elección como magistrado, allá por 2007, envuelta en una polémica.

La postulación de Furnari, que hasta ese momento era secretario de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa, fue impulsada en el Consejo de la Magistratura por la diputada kirchnerista Diana Conti.

Cuando el ex juez Sergio Fernández -hermano de un ex funcionario menemista-, dejó vacante su cargo en el juzgado para pasar a ser camarista, se creó una terna de candidatos para ocupar el puesto, en la cual Furnari no figuraba. Sin embargo, sugestivamente “saltó” por encima de aquellos que acumulaban más votos y se hizo con el cargo.